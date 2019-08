Kas tõesti?! Maikuus infarkti saanud jalgpallilegend kavatseb väljakule naasta 

Kui 38aastane Hispaania koondislane mai alguses toimunud FC Porto treeningul infarkti sai, leidsid paljud, et õige oleks kuulutada lõppenud hooaeg viimaseks. Legendaarne puurilukk ei ole aga valmis putsasid varna riputama ning andis ennast uue hooaja eel viimasel hetkel meeskonda üles. Nüüd seisavadki tema ja karjääri jätkumise vahel südameuuringud, mis tehakse detsembris. Peaks Casillas need edukalt läbima, saab tema jalgpalluritee jätkuda.

Porto peatreener Sergio Conceicao loodab, et väravavaht naaseb meeskonna juurde. “Iker on meister ning tšempionid ei anna kunagi alla. Tõsiasi, et ta end viimasel minutil meeskonda üles andis, on märk suurest tahtest. Temas on endiselt jalgpalluri ainest,” rääkis ta Hispaania ajalehele Diario AS.