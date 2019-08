Ralliäss meenutab õuduste õhtut: sõitsin pealtvaatajale otsa ja tapsin ta 

"Legendis polnud meil ühtegi märget võimaliku jää kohta. Mitte ühtegi hoiatust. Kurvi minnes tundus tee täiesti puhas. Sõitsin puhtalt selle järgi, mida nägin ning kaardilugeja John [Kennard] ei hoiatanud mind. Surusin jalaga gaasipedaali, kuniks järsku tuli ei kusagilt must jää. Ma ei näinud seda absoluutselt. Ning see viskas autol kohe külje ette.

Ta poleks mitte mingil juhul tohtinud seal olla. Ralli jälgimise esimene reegel on: kui katse käib, peab tee olema inimestest puhas. Kui nullauto on katse läbinud, ei tohiks pealtvaatajad tee lähedal olla. Tuleb seista turvalindi taga. Kui seda pole, ära seisa väliskurvis – see on halvim koht, kus olla, kui auto lahkub sõidujoonest.