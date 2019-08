OTSE | Saksamaa ralli: liider Tänak kogub tuure ja suurendab edu

Eestlane on turvaliselt finišis: "Pidamine muutub pidevalt ja oli ka üllatavaid kohti. Asfalt on üsna puhas. Ma polnud veel ideaalses rütmis, arenguruumi on."



Kolmandas vaheajapunktis on Neuville Tänakust veidi väledam, aga seda kõigest 0,2 sekundiga.