OTSE | Saksamaa ralli: Neuville pakub Tänakule väärt konkurentsi, eestlane püsib esikohal

„Olen šokis. Pealtvaataja kukkus paremat kätt olnud müüri pealt teele. See müür oli viis meetrit kõrge. Ta kukkus täpselt minu ette. Puhas õnn, et ma talle otsa ei sõitnud. See oli poole sekundi küsimus. See oli kõige hirmsam asi, mida olen rallit sõites näinud,“ kommenteeris Östberg.