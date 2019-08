Laupäeval suur kergejõustikuõhtu Pärnus: Kirt võtab mõõtu maailmameistriga, Balta jahib taas MMi normi 

Õhtu peaalal meeste odaviskes on Pärnu publiku rõõmuks kohal maailma edetabelijuht ja tänavu Eesti rekordi üheksakümne meetri taha viinud möödunud aasta Eesti parim meessportlane Magnus Kirt. Meie mehele astub vastu 2013. aastal Moskvas maailmameistriks tulnud ja aasta varem Londoni olümpial pronksmedali võitnud Vitezslav Vezely Tšehhist (isiklik rekord 88.34), kelle treeneriks on legendaarne maailmarekordimees, kolmekordne olümpiavõitja ning maailmameister Jan Železny.

Kõrgesse mängu püüavad sekkuda viie aasta tagune juunioride maailmameister lätlane Gatis Čakšs (83.89), kaks aastat tagasi just Pärnus siiani kehtiva isikliku rekordi püstitanud Valgevene meister Pavel Mialeška (85.01) ja Tanel Laanmäe (85.04). Pärnu staadioni rekord on 2017. aastal Magnus Kirdi visatud 85 meetrit ja 41 sentimeetrit. Mõneti uskumatu, aga hoolimata sellest, et Eesti mees juhib tänavust maailma edetabelit, on meie naaberriikide odaviske rekordid paremad kui Kirdi poolt tänavu visatud 90.61. Läti rekordi 90.73 viskas Vadims Vasilevskis 2007. aastal Tallinnas, Venemaa rekord on Sergei Makarovi 92.61 ja Soome rekordimees Aki Parviainen on tulemusega 93.09 maailma läbi aegade neljas odaviskaja.