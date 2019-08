Latvala avaldab lepingusaaga tagamaid: kõik ootavad Tänaku järgi, lumepall hakkab veerema pärast tema lepingut 

Ta jõudis Soome rallil küll tänavu esimest korda poodiumile, kuid kogenud sportlane hoiab MM-sarjas alles üheksandat kohta. Latvalal on koos 56 punkti, tiimikaaslasel Ott Tänakul aga 180.

Latvala tunnistas Rallit.fi-le antud intervjuus, et tema ja ka paljude teiste tulevik sõltub Tänakust. Nimelt pole eestlane veel otsustanud, kus ta järgmisel hooajal sõidab. Väidetavalt on saarlase teenetest huvitatud nii Toyota, M-Sport kui ka Hyundai. Seniks, kuni Toyotal pole Tänaku allkirja, ei tehta ilmselt ka ülejäänud tiimi osas otsuseid.

„Meeskonna jaoks on Ott kõige tähtsam, tema on number üks. Minu jaoks hakkavad asjad lahenema alles siis, kui Ott oma otsuse teeb. Kõik ootavad ja tahavad teada, mida ta teeb. See jutt kehtib ka teiste tiimide nende sõitjate osas, kellel veel pole lepingut. Lumepall hakkab veerema pärast Oti lepingut,“ selgitas Latvala.