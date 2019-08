Ott Tänak suure otsuse eel: vahel on asjad paberil keerulisemad kui oma peas 

Mullu Toyotaga kaheaastase lepingu sõlminud Tänak ütles, et pole vaatamata selle hooaja edule kindel, kas ta samas meeskonnas jätkab. „Kõik teavad, et otsuse tegemine on võtnud rohkem aega, kui arvasin. Tõsi on see, et vahel on asjad paberil keerulisemad kui oma peas. Eks see võtab aega, aga loodan, et saame sellega ühele poole nii kiiresti kui võimalik,“ vahendas Soome portaal Rallit.fi MM-sarja liidri sõnu.