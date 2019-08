Belgia väljaanne: Hyundai pakub Tänakule sama palka, mis Neuville'ile 

Kõige enam spekuleeritakse, et Tänak jätkab Jaapani autotootja juures, kuid teda jahib ka Hyundai. „Jah, olen Tänakuga suhelnud. See on osa mu tööst – suhtlen kõigiga, kuid ma pole teda veel suudelnud,“ vihjas Hyundai boss Andea Adamo läbi huumori sellele, et nad pole Tänakuga veel abielus.

Tänak ise kommenteeris hetkeseisu Soome meediale järgmiselt: „Kõik teavad, et otsuse tegemine on võtnud rohkem aega, kui arvasin. Tõsi on see, et vahel on asjad paberil keerulisemad kui oma peas. Eks see võtab aega, aga loodan, et saame sellega ühele poole nii kiiresti kui võimalik.“