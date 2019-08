Tagasi juurte juurde! Rapla mängu hakkab väljakul juhtima Rait-Riivo Laane 

„Ei ole vaja vast pikalt seletada, kui hea meel meil on Raiti taas Rapla särgis näha,“ on Rapla klubi juht Jaak Karp õnnelik. „Ta on Rapla korvpalli üks väga olulisi figuure ja ma tean, kui oluline tema naasmine ka meie sõprade jaoks on. Ehkki tal on lepingujärgselt võimalik kokkulepitud ajani soovi korral ka välismaale minna, loodame muidugi, et ta jääb meiega hooaja lõpuni. Rait on võimekas mängujuht ja on enam kui kindel, et ta annab meie tagaliinile kõvasti kindlust juurde.“