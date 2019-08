Paide Linnameeskond sai huvitava täienduse 

Paide klubis hakkab noor ründaja mängima numbri all 7, mis tänavuse hooaja esimeses pooles kuulus tema kaasmaalasele Alassana Jattale. Paide eest 17 Premium liiga mängus 13 väravat löönud Jatta siirdus augusti alguses Taani esiliiga klubisse Viborg FF, kus debüteeris eile ja lõi kohe oma esimeses mängus ka värava.

Suvine üleminekuakna raames naasis Paide Linnameeskonda Bulgaariast Edgar Tur ning liitusid Eesti koondislane Siim Luts, brasiillasest keskväljamees Bruno Souza Caprioli ja väravavaht Marten Ritson.

Patrick Sylva on uues klubis valmis edasi arenema: „Soovin Paide Linnameeskonnaga liitumise järel jätkata seda, mida mulle on õpetatud maast ja madalast peale: tuleb pidevalt väga palju vaeva näha, et aidata nii meeskonda ja jõuda oma arengus järgmisele tasemele. Mul on veel väga palju õppida, aga ma usun, et mu leek lööb siin veelgi eredamalt särama.“

Sylvla lisas: „Olen lepingu üle mõistagi väga õnnelik ja tänulik, et treenerid ja klubi minusse usuvad. Tean, et Paide annab võimalusi noortele mängijatele ning samas on mul Alassana Jatta ja Muhammed Sannehi näol tugevad eeskujud, kelle jälgedes astuda. Meeskonnakaaslased on mind väga hästi omaks võtnud, soovin tiimi kõvasti aidata ning rõõmustada meie suurepäraseid fänne!“