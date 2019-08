Doping OIOI! Maailmarekordiomanik on mitu korda jätnud dopingukontrolli ilmumata Toimetas Mihkel Talivee , täna, 15:55 Jaga: M

Christian Coleman (vasakul) on ainuke mees, kel Usain Bolti vastu vaid võite tunnistada. Foto: AP/Scanpix

Doping kergejõustikus on väga aktuaalne teema. Kui aegade suurim atleet Usain Bolt on üks väheseid, kes keelatud ainega kunagi pole vahele jäänud, siis tema eelkäijatel ega mantlipärijatel pole sageli nii puhtalt õnnestunud tegutseda. Nüüd selgus, et 60 m jooksu maailmarekordiomanik Christian Coleman pole viimase 12 kuu jooksul kolmel korral dopingukontrolli ilmunud.