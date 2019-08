0,3 sekundiga 100 000 eurost ilma jäänud ambitsioonikas rallisõitja vajab inimeste abi 

25aastane Ingram on seni kaasa löönud EM-sarjas (FIA ERC), kuid unistab WRCsse jõudmisest. Suurimaks takistuseks on aga saamas raha, eriti valus tagasilöök tabas rallimeest möödunud nädalavahetusel Tšehhis peetud etapil.

Nõnda avaski Ingrami ema GoFundMe (rahasta mind) platvormil konto, kus palub pojale lisaraha. Eesmärgiks on seatud 25 000 naelsterlingit, ühe päevaga on kogutud juba üle 4000 naela.

"Minu poeg Chris Ingram on pühendanud oma elu sellele, et temast saaks rallimaailma tipp. Koos kaardilugeja Ross Whittockiga hoitakse pärast kuut võistlust EM-sarja esikohta, kaks rallit on veel minna. Chrisi suurim soov on 50aastase pausi järel britina võita EM-tiitel ning jõuda 2020. aastaks WRCsse," kirjutab rallisõitja ema.

"Chris panustab iga viimse kui penni rallisse. Poistel on tänavu eelarve kokku saamisega olnud suuri probleeme, peasponsor hüppas viimasel hetkel alt," lisab ta. "Ilmselt saab ta mu peale pahaseks, et sellise aktsiooni algatasin. Aga paljud on sotsiaalmeedias öelnud, et see on hea mõte."