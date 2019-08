Jalgpall INTERVJUU | Karel Voolaid: kõige rohkem tunnen uhkust selle üle, et olen suutnud nii kaua töötada Kaarel Täll , täna, 22:30 Jaga: M

SUUR VÕIMALUS: Tasa ja targu tipptreeneriks tõusnud Karel Voolaid juhendab sügisestes matšides esimest korda Eesti jalgpallikoondist. Foto: Martin Ahven

„Olen uhke, et pole rajalt kõrvale astunud ja jõudsin nii kaugele, kus praegu olen,“ ütleb Karel Voolaid, kui uurida, mis on tema treenerikarjääri tipphetk. Juuli alguses sai 42aastasest Koeru mehest Eesti jalgpallikoondise peatreeneri kohusetäitja. Suurte võitudeta on ta pidevalt end arendanud ja edasi rühkinud ning nüüd tekkis võimalus särada. Juba septembris juhendab Voolaid sinisärke tähtsates valikmatšides Valgevene ja Hollandi vastu.