LAHE! Soome rallilegend ja Märtini endine meeskonnakaaslane tuleb Eestisse võistlema 

Sarnaselt kolmele eelnevale aastale saab ka tänavu Võrumaa teedel näha WRC-autosid ning need toovad starti EMV1 ehk absoluutarvestuse hetke teised mehed Valerii Gorban – Sergei Larens (Mini Cooper WRC) ja 2017. aasta Lõuna-Eesti ralli võitjad Georg Gross – Raigo Mõlder (Ford Fiesta WRC). EMV1-arvestuses on end hooaja eelviimasele etapile registreerinud kuus võistluspaari, teatab võistluse pressiteenistus.

Kui WRC-autosid on hooaja viiendale meistrivõistluste etapile startimas kaks, siis R5-masinaid on stardirivis kokku kuus. Volkswagen Polo GTI R5 autoga on starti tulemas Läti meistrivõistluste absoluutarvestuses juba tänavuse kulla kindlustanud Oliver Solberg – Aaron Robert Johnston, kes Lõuna-Eestis püüdmas ka Eesti meistrivõistluste klassi EMV1 ja EMV2 meistritiitleid.