Malcolm Wilson: Tänaku eest tuleb kõvasti maksta, aga ta on seda väärt 

Eestlast ja Wilsonit seob pikk ajalugu, sest just M-Spordi ridades tõusis Tänak MM-areenile ja saavutas esimese võidu. Muidugi ei saa mainimata jätta fakti, et 63aastane inglane on praegusele Toyota sõitjale andnud võimalusi tippseltskonnas jätkata, kui keegi teine seda ei teinud.