WRC Ott Tänakut kimbutasid Saksamaal väikesed probleemid Ohtuleht.ee , täna, 14:59

Ott Tänak. Foto: MIGUEL RIOPA

Eile õhtul alanud Saksamaa MM-rallit juhib pärast nelja kiiruskatset Ott Tänak. Tema edu lähima jälitaja Thierry Neuville'i ees on 3,2 sekundit. Kolmas tiitlinõudleja Sebastien Ogier on belglase selja taga, tema kaotab eestlasele 13,7 sekundit.