GALERII | Kerr Kriisa saab Žalgirise eest suure võimaluse! Spordidirektor: ta meenutab mulle Jasikeviciust 

Kriisa mängis möödunud hooajal Žalgirise duubelmeeskonnas, mis lööb kaasa Leedu esiliigas. Talendikas noormängija esitused avaldasid muljet ning ta tegi arengus selge sammu edasi. Täna kinnitas Žalgirise spordidirektor Robertas Javtokas, et Kriisa tuleb koos põhimeeskonnaga Tallinna ja saab end peatreenerile Šarunas Jasikeviciusele näidata.

Ta lisas, et asi pole nii lihtne, et kui Kriisa peaks Kalevi vastu hästi mängima, oleks ta kohe põhimeeskonnas. „Tema jaoks on hea palju mängida, mitte trennis käia ja äkki viieks minutiks väljakule tulla. Ta pole kehaliselt veel Euroliiga tasemel. Võimalik, et ta tõestab, et eksin. Praegu usun, et meie duubelmeeskond on tema jaoks hea koht. Kasutame teise meeskonna mehi ka põhisatsi treeningutel ja nad saavad seal väga kvaliteetselt harjutada.“

Javtokase sõnul on olemas võimalus, et Kriisa sõidab esindusmeeskonnaga ka Türki treeninglaagrisse, sest mitmed põhimehed on sel ajal Hiinas toimuval MMil.

Kerr Kriisa ja Robertas Javtokas osalesid tänasel pressikonverentsil, kus räägiti Kalev/Cramo ja Kaunase Žalgirise vahelisest matšist. Foto: Martin Ahven

Palusime Javtokasel noore eestlase mängijatüüpi kirjeldada: „Kui teda eelmisel aastal nägin sain aru, et ta meeldib mulle. Alati, kui ta väljakule läheb, annab endast sada protsenti. Teda jagub kõikjale. Ta on noor mängija ja peab palju õppima. Ta on metsik ja meenutab mulle selle poolest Jasikeviciust. Ta on tugev kutt, kes suudab ise otsuseid vastu võtta. Ta teeb ülejäänud mängijaid paremaks. Tõsi, ta teeb ka vigu, näiteks söödab liiga palju. Mängijana peab ta peab oma keha kallal veel vaeva näha, et meeste korvpallis läbi lüüa. Näen teda tulevikus kõrgel tasemel.“

Kriisa jätab endast enesekindla mulje, kas see on Leedu noormängijate puhul normsaaslus või erisub Kriisa ka Žalgirises? „Meil on palju erinevaid mängijaid. Isikuomaduste osas pole vahet, kas oled eestlane või lätlane. Tema isiksus on ehk suurem kui mõnel teisel. Nii kasvataksegi heaks mängijaks. Kui ta ei tee samu vigu, nagu näiteks mina, siis on tal suur tulevik.“