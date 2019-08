Tommi Mäkinen: Ott naudib Toyotas sõitmist, saame talle pakkuda head paketti 

Millises faasis Ott Tänaku lepinguküsimus praegu on? „Oleme muidugi seda arutanud ja ettevalmistusi teinud. Meil on veel piisavalt aega, et end järgmiseks hooajaks valmis panna. Kiiret õnneks pole. Kõige tähtsam, et Ott naudib praegu oma sõitu ja näitab taas head kiirust. Läbirääkimised jätkuvad pärast Saksamaa rallit,“ teatas Mäkinen WRC+ vahendusel.

Pikalt liiguvad jutud, et Toyotaga võib liituda Kalle Rovanperä. Mäkinen muigas ja jäi salapäraseks: „Kõik jälgivad Kallet väga suure põnevusega. Ta on üks paremaid noori sõitjaid. Tal on juba pärs palju kogemust ja tunnen, et tal oleks paras aeg WRCd proovida. Olen tema mänedžeriga arutanud, kus ja millal see juhtuma peaks.“