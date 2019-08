Kalev/Cramo peatreener: tugevad kohalikud mängijad annavad kõvasti juurde 

Kalevil on ametlikult paigas 12 mängijat: eestlastest Kristjan Kangur, Kristjan Kitsing, Janari Jõesaar, Sander Raieste, Tanel Kurbas, Martin Paasoja, Martin Dorbek ja Sten Sokk ning välistäiendustest bahamalane Dwight Coleby, lätlane Aigars Škele ning ameeriklased Antino Jackson ja Zach Smith.

Samal teemal Korvpall MEESKOND KOOS! Kalev/Cramo tugevdas korvialust noore ameeriklasega „Mul polnud siia tulles ootusi. Tahan lihtsalt näha, mida suudan oma mängijatest välja pigistada. Ma polnud kindlalt paika pannud, keda mul täpselt vaja läheb. Kõigepealt vajasin mängijaid ja nüüd õpin neid tundma, kuid selleks kulub veidi aega,“ kommenteeris Štelmahers komplekteerimise käiku.

„Ma ei tea, kas saime oma eelarvet arvestades kokku parima pundi. Usun, et meeskond on päris hea. Kõigepeal õpin neid tundma ja siis selgub, kas oleks vaja midagi muuta.“

Kohalike mängijate osakaal on Kalevis suurem kui varem. See polnud kindel eesmärk, kuid peatreeneri sõnul on tugevad eestlastest mängijad väga kasulikud. „VTB liigas on kohalikke mehi puudutavad reeglid ja meil peab neid olema ka juhuks, kui keegi saab vigastada,“ ütles ta ning sülitas kolm korda üle õla.

„Me ei mõelnud liialt sellele, et just eestlasi palgata. Liikusime samm-sammult. Oma kogemusest võin öelda, et alati on hea, kui meeskonnas on võimalikult palju kohalikke mehi. See tekitab parema keskkonna. Tugevad kohalikud mängijad annavad ka riietusruumis kõvasti juurde.“