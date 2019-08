Tänak: Thierry sõidab väga hästi, kuid ralli ei peagi lihtne olema 

Neuville kerkis päeva alguses korraks ka liidriks, kuid seejärel pääses Tänak temast taas mööda. Kolmandal kohal on valitsev maailmameister Sebastien Ogier (Citroen), kuid tema jääb eestlasest maha juba 22,1 sekundiga. „Ma pole ralli algusega rahul, aga homme on pikk päev, mis võib palju muuta,“ ütles prantslane.

Tänak jäi oma esitusega rahule ja naudib võitlust Neuville'iga. „Ma ei tunne end liiga kindlalt, sest vahed on väikesed ja palju on veel sõita. Väga oluline on ka homme puhtalt sõita,“ sõnas Tänak päeva lõpus. „Täna ei võtnud ma liiga suuri riske. Thierry sõidab väga hästi, kuid ralli ei peagi lihtne olema. Mulle meeldib selline võitlus. Iga väike viga tähendaks paarisekundist kaotust, kuid kaks sekundit on siin väga palju.“