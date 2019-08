HEA HOOG! Tartlaste võiduseeria pikenes viiele mängule 

Matši ainsa värava lõi 17aastane Patrick Veelma. Tammeka on järjepanu võitnud neli meistriliiga matši: maha on murtud Maardu, Flora, Narva Trans ja Kuressaare. Vahepeal alistati karikasarjas ka Nõmme United, seega on võiduseeria juba viiemänguline.