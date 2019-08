Odaviske valitsev maailmameister andis konkurentidele tormihoiatuse 

Vetteri senine hooaja parim vise oli juunis Oslos tehtud 85.27. Mõistagi tagas ligi 90meetrine vise talle ka eilse võistluse võidu. Teise koha sai Thomas Röhler 81.51-ga. Tervisehädade tõttu oligi see alles Vetteri suve kolmas võistlus.

"Arenguruumi on jätkuvalt palju, aga mul on hea meel, et sain kõik kuus viset ära teha," sõnas Vetter pärast võistlust.