Inglismaal väravavõrke purustav Teemu Pukki: pool miljonit inimest olla mind kübaratriki järel fantaasiajalgpallis oma meeskonda ostnud 

"Tulin Inglismaale usuga, et suudan väravaid lüüa. Me ei saanud eelmise hooaja alguses esiliigas soovitud tulemusi, võitsime kuuest mängust vaid ühe. Aga arvestades meie mängustiili, teadsin, et mul tekib võimalusi ja et löön need ära. Okei, ma ei teadnud, et skoorin 29 korda!" ütles Pukki intervjuus Daily Mailile.

Pukki karjäär on kulgenud tõusude ja mõõnadega. Ta kolis 17aastaselt Sevillasse, kuid ei löönud seal läbi. Järgnes kaheaastane periood kodumaal Helsingi JK-s, kus ta jäi silma Gelsenkircheni Schalkele.

Saksamaal ega sellele järgnenud Glasgow Celticu perioodil jäid soomlase esitused pigem kahvatuks. 2014. aastal siirdus ta Taani Brondbysse, kus sai tagasi reele ning liitus 2018. aasta suvel vabaagendina Norwichiga.

"Olen tõepoolest hiline avaneja," sõnas Pukki. "Hakkasin skoorima alles kahel viimasel Brondby-aastal. Kasvasin üles Soomes, kus on peamine spordiala jäähoki, aga ma ei läinud seda teed. Valisin jalgpalli, mul pole kunagi ühtki muud hobi olnud. Olen väiksest saati end jalgpallile ja ründajaametile pühendanud, ma pole kunagi muul positsioonil mänginud."