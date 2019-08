Tommi Mäkinen: Tänak on saanud täiskasvanumaks ja on nüüd valmis tiitlit võitma 

"Nägime eelmisel katsel (10. katsel - M.T.), et ta sõidab väga-väga piiri peal. Mõnes kohas auto juba natuke vibas. Eksimisruumi pole, sest Thierry surub väga kõvasti. Siin rallil võib ühe vea tulemusena kaotada auto üle kontrolli, mis teeb asja veelgi stressirohkemaks," sõnas Mäkinen, kes näis olevat heas tujus.

Mäkinen: "Momendil moodustab ta koos Toyotaga koosluse, mida on väga keeruline alistada ükskõik kus. Ta teab täpselt, kuidas autot juhtida ja mängu kontrollida. Ta on võrreldes eelmise aastaga väga palju arenenud. Ta ei tee vigu ja suudab hoogu maha võtta, kui on oht autot lõhkuda. Ta toob auto teenindusse alati väga heas konditsioonis."

Tulevikust: "Olen kindel, et kõik tahaks Otti enda tiimi. See on selge. Ta on praegu üks usaldusväärsemaid ja kiiremaid sõitjaid. Teeme oma parima, et ta endale hoida ja teha tema elu meie juures mugavaks. Kõige tähtsam on anda talle usaldusväärne ja kiire auto, millega ta suudaks rallisid võita.

Kui mõtlen olukorra üle sõitja perspektiivist, siis ma ise mõtlesin omal ajal koguaeg, kuidas areneda ja kuidas jätkata võitmist. See oli üks suurimaid põhjuseid, miks ma Mitsubishist ei lahkunud, sest tundsin seda masinat väga hästi. Uues meeskonnas on alati tundmatud olud. Mõistan sõitjaid, see on suur otsus mida teha."