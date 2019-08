Neuville on rahul, Ogier loodab jamadest hoiduda 

"Hommikupoolik oli positiivne," sõnas Neuville WRC otse-eetris. "Kaotasime 9. katsel [mootori väljasuretamise tõttu] pisut aega, aga saime selle järgmisel kahel katsel tagasi. Vahe on väike, kuid ralli on veel pikk. Kõik on hästi."

Ta lisas: "Tundub, et fännid on rõõmsad, aga ralli on alles poole peal. Palju tööd on vaja veel teha. Tore, et tuhanded inimest on Belgiast tulnud meid toetama. Lipud lehvivad igal pool."

Valitsev maailmameister Sebastien Ogier hoiab 3. positsiooni, kuid kaotus Tänakule on 30,3 sekundit. Prantslane võitleb praegu Kris Meeke'i ja Jari-Matti Latvalaga 3.–5. koha eest.

"Jätkame üritamist," sõnas Ogier WRC otse-eetris. "Ma ei arva, et mul oli hommikupoolikul ärevaid momente. Tõsi, oli kohti, kus pidin autoga kõvasti võitlema, eriti künklikel lõikudel. Ka pori ei tee sõitmist lihtsamaks. Krisiga on asi tihe, jätkame võitlust, et temast ette jääda."

Pärastlõunal ootab sõitjaid kuulus Baumholderi sõjaväepiirkond koos legendaarse 41 km pikkuse Panzerplatte katsega. Mida oodata?

"Suuri vahesid, see on kindel," vastas Ogier. "Kaks läbimist kuuma ilmaga tähendab korraliku väljakutset. Nägime rajaga tutvumisel, et seal teel on palju mudaseid kohti ja kive.