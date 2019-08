AMETLIK! Lionel Messi hakkab mängima Norra kolmandas liigas 

Nimelt otsustas praegu 16-aastane Daniel Are Knutsen ametlikult oma nime ära vahetada ning muuta see iidoli järgi Lionel Messiks.

„Nimevahetuse idee tuli mul ammu ja Messi on mu suurim eeskuju. Tahan endast selle nime all anda parima. Jalgpallurina on meil mõned sarnasused, aga ilmselt pole minu talent nii suur,“ kommenteeris uus Messi.