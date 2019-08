Magnus Kirt uuendas Pärnus staadioni rekordit, Ksenija Balta MMi normini ei küündinud 

“See on tõsi, et nii palju pole ma järjest tükk aega võistelnud. Nii värskelt ma end tõesti ei tundnud kui nädal aega varem Eesti meistrivõistlustel. Kuid mul on hea meel, et mitte midagi pärast võistlust, näiteks põlved, ei valutanud.”

Kui Doha MMini saab kvalifitseeruda veel 6. septembrini, siis millal seda järgmisena rünnata, pole veel selge. “Seda, kus ja millal järgmise võistluse teen, ei ole me veel paika pannud. Seda on vaja treeneriga arutada, kuid minu jaoks on tähtsam eesmärk olümpiamängud,” vastas Balta. Olümpiamängude normatiiv on nii kõrge kui 6.82, kuid sinna võib pääseda ka edetabeli põhjal. Rio OM-il kuuenda koha saanud Balta isiklik rekord on 6.87.