Ebaõnnesõdur Neuville’i boss: „Ma ei planeeri matuseid, planeerin pidu!“ 

„Te kindlasti ootate, et ma plahvataksin kaamera ees, aga minu enesekontroll on suurepärane,“ alustas Adamo.

„See, kui kiiresti Neuville rehvi vahetas on imeline ja näitab, et meil on tiimis tõelised profesionaalid,“ kiitis Adamo. „Te arvate, et ma planeerin matuseid, aga vastupidi: ma planeerin pidu! Me ei planeeri ennast selle ebaõnne pärast ära tappa.“