ŠOKK! Margus Hundi meeskonda tabas enne hooaja algust ülisuur tagasilöök 

Lucki karjääri lõppu peetakse NFLis kahe hooaja vahele jääva perioodi suurimaks šokiks. Kuigi 29aastane ameeriklane on palju pidanud vigastustega võitlema, tuli tema teade üllatusena. Täna annab Coltsi senine võtmemängija pikema pressikonverentsi.

Fännid olid võtmemängija otsuses pettunud. Foto: USA Today Sports/Scanpix

Pärast matši andis Luck ka põgusa kommentaari: „Tundsin, et olen lõksus. Ainus viis siit välja tulla on jalgpalliga lõpparve teha. Mängurõõm on kadunud,“ teatas ta.