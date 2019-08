Mäkinen laupäeva õhtul: meie sõitjad tegid briljantset tööd 

„Kogu meeskonna jaoks oli hea päev. Teadsime, et sõjaväebaasis sõidetavad kiiruskatsed on väga tähtsad. Meie sõitjad tegid briljantset tööd, eriti Panzerplatte kiiruskatsel, kus suudeti probleeme vältida. Näeb, et meie auto on väga tugev,“ ütles neljakordne maailmameister Mäkinen.