Peatreener Ojamets: väga loodan, et võidetud geim aitab naistel veel rohkem vabaneda teatud kammitsatest 

Peatreener Andrei Ojamets tunnistas, et eilse kohtumisega jäi ta rohkem rahule, kui avakohtumisega. „Ei saa öelda, et hüppan nüüd õnnest lakke, aga olen tunduvalt positiivsem ja rahul, kuidas suutsime mängida. Eriti tooksin välja kaitsemängu, kus me väga kõvasti pingutasime. Võidetud geim oli võistkonna jaoks ülipositiivne. Väga loodan, et võidetud geim aitab naistel veel rohkem vabaneda teatud kammitsatest. Väga paljud inimesed ei saa sellest, aru, et see on eriline tunne mängida sellisel võistlusel selliste tiimide vastu ja meil sellist kogemust ei ole kahjuks. Siin on kõik meil esimest korda elus,“ kommenteeris Ojamets portaali volley.ee vahendusel.