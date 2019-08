Kõht tühi? Telli souvlaki! 21. sajandi vutikohtunikud näitavad uusi ja kummalisi kombeid 

Kreeka kõrgliigas läksid omavahel vastamisi Lamia ja Panathinaikos, kui videokohtunikel ootamatult kõht tühjaks läks. Ilmselt unustati korraks ära, et nende tegevust jälgib kaamera.

Tagajärg on igal juhul see, et video kiirtoidu saabumisest lööb internetis laineid. Kreeka meedia andmetel otsustasid videoruumis istuvad kohtunikud keha kinnitada traditsioonilise Kreeka rahvustoidu souvlakiga, mis koosneb varda otsas grillitud lihatükkidest ja köögiviljadest.