Elagu! Tänak aitas Toyota ajaloolise saavutuseni, eestlane kerkis Neuville'iga samale pulgale 

Kokku on erinevad meeskonnad MM-sarja ajaloos teeninud 41. kolmikvõitu. Ott Tänaku jaoks oli tegemist karjääri 11. tippsarja triumfiga ning ta tõusis samale pulgale oma kange konkurendi Thierry Neuville'iga.

Kokku on eestlased (Tänak 11 ja Markko Märtin 5) võitnud 16 MM-sarja etappi. Ühe võrra rohkem on triumfe sakslastel ja norralastel. Edetabelit juhivad prantslased 192 võiduga, meie põhjanaabrid on 179ga teised.