WRC MM-sarja üldseis: tiitlosoosik Tänak suurendas konkurentidega vahet Ohtuleht.ee , täna, 14:25

Ott Tänak. Foto: AFP/Scanpix

Ott Tänak näitas Saksamaa ralli võiduga, et on suurfavoriit ka maailmameistritiitlile. Tema edu lähima konkurendi ehk Thierry Neuville'i ees suurenes 33 punktile.