VINGE! Eesti rannavollepaar jõudis MK-etapil finaali 

Kohalikud fännid on eestlastele kaasa elanud nagu omadele. „See on meie jaoks esimene kord sel tasemel poolfinaali jõuda ning teha seda peaaegu kodupubliku ees on suurepärane tunne. Oli raske mäng, olime alguses ebakindlad ja tegime vigu. Aga ütlesime teineteisele, et peame vastu ja suutsimegi seda,“ rääkis Tiisaar FIVBle antud intervjuus. Nõlvak lisas: „Tähtis on, et suudame mängu nautida. Veerandfinaalis mängisime mõlemad hästi ja publik oli samuti meie selja taga, väljakul oli suurepärane energia.“