Tommi Mäkinen kolmikvõidust: olin seda varem näinud, kuid mitte kunagi ise tundnud! 

Saksamaa ralli finišis tunnistas Tänak, et tal on veidi segased meeleolud. „Meil tekkisid eelviimasel kiiruskatsel piduritega probleemid. Ma ei saanud punktikatsel enam suruda ja pidin selle lihtsalt läbi sõitma. Sellega ei saa rahule jääda,“ ütles Tänak WRC+ otseülekandes. „Õnneks oleme finišis ja võitsime. Toyota on kolmikvõidule mitu korda lähedal olnud, kuid napilt ilma jäänud.“