WRC Õnn lõplikult pöördunud?! Ott Tänaku unistuse täitumine on erakordselt lähedal Jarmo Jagomägi , täna, 19:15 Jaga: M

NAUDING! Tiimipealik Tommi Mäkinen (keskel) kaifib Toyota kolmikvõitu, Ott Tänak (paremal) ja Martin Järveoja (vasakul) järjekordset triumfi. Foto: AFP/Scanpix

Spordis, liiati autorallis, pole enne midagi selge, kui lõpp-protokollis on vastav märge olemas. Küll aga hakkab tunduma, et Ott Tänaku ja Martin Järveoja (Toyota) ebaõnnekarikas on viimaks täis ning unistus MM-tiitlist täitumas.