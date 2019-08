VÕRKPALLI EM | Eestlannad võitsid maratongeimi, kuid rumeenlannad mängu 

Kui Anu Ennok Eesti 23:20 juhtima viis, tundus, et geimivõit on vaid vormistamise küsimus. Ent see mulje oli petlik. Rumeenlannad näitasid erakordset vaimutugevust ja pöörasid seisu 25:23 endale. Lõpus ei aidanud meid ka peatreener Andrei Ojametsa võetud videokordus (vaadati, kas rumeenlannad olid võrgus või mitte).