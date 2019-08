Võimsa esituse teinud Nette Peit: mängupilt on paranenud, me ei peaks väga kurvad olema 

Võimsa esituse teinud nurgaründaja Peit oli mängupildiga rahul, kuid tundis kahetsust, et võit käest libises. “Väga hea mäng meie poolt, ei olnud suuri ärakukkumisi, püsisime kogu aeg konkurentsis. Kahju on nendest geimilõppudest, sest oli täiesti võtta see võit. Neil on rohkem suurturnriiride kogemust ja selle nad panid maksma täna. Me ei peaks selle kaotuse üle väga kurvad olema, mängupilt on paranenud," vahendas volley.ee Peidi sõnu.

Peatreener Andrei Ojametsal jagus naiskonnale kiidusõnu: “"Muidugi oleks hea võita või kasvõi viie geimi peale see mäng viia, aga mulle meeldis, et kaks geimi näitasime punkt-punkti mängu ja dikteerisime vahepeal olukorda. Täna nägi mäng igas mõttes mängu moodi välja, mul on hea meel, et naistel on mingi klõps läbi käinud ja pinged tulid maha ning suutsime näidata sellist mängu, milleks oleme võimelised. Kokkuvõttes lööb ikka välja, et meil on selliste võistkondade vastu ja sellistel võistlustel vähe kogemust. Euroopa liiga on ehk veidi võrreldav, ent seal pole selliseid pingeid nagu siin. Selline vastuvõtt sellisel tasemel, need on ikka väga korralikud numbrid."