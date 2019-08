Vastuoluline Veerpalu näitas jooksuvõistlusel suurepärast vormi 

22. augustil toimunud Võru staadionijooksude sarja etapil jooksis Veerpalu kilomeetripikkusel distantsil ajaks 2.50,98, astudes selle ajaga pjedestaali madalaimale kohale. Võrdluseks: Eesti hooaja edetabelit juhib Kaur Kivistik 2.23,4ga, 30 parima sekka pääsemiseks on vaja läbida distants ajaga 2.48,68.

Veerpalu jaoks pole see pärast spordimaailma raputanud Seefeldi dopinguskandaali sugugi mitte esimeseks korraks võistlustelt osa võtta. Avalikkuse eest pikalt varjul olnud, kuid siis ilmus mõnevõrra ootamatult välja Alutaguse rullsuusavõistlusel. Juulis toimunud mõõduvõtul oli tagasitulek, kui nii võib öelda, edukas: koju tuli võit veteranide 45+ klassis.

Karjääri jooksul kaks olümpiakulda ja maailmameistritiitlit ning lisaks arvukalt teisi medaleid võitnud Veerpalu on viimaste aastate skandaalidega seadnud kahtluse alla kõik oma sportlaskarjääris saavutatu. 2013. aastal päästis teda kindlast dopingusüüdistusest vaid viga proovis, mille tõttu ei saanud kindlalt väita, et suusataja keelatud aineid pruukis. Kuid samamoodi ei olnud võimalik tõestada, et ta neid ei võtnud. Sel aastal Seefeldi MMil jäid veredopinguga vahele mitmed Eesti suusatajad, nende seas ka Veerpalu poeg Andreas.