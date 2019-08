Varahommikuni pidutsenud Wayne Rooney jäi kaamerasilma ette salapärase brünetiga 

33aastane endine Manchester Unitedi ründajat, kes andis endast parima, et välimust varjata, nähti ka ööklubis kena brüneti tütarlapsega, kelle jalgpallur otsustas hotelli kaasa võtta. Mõned tunnid pärast võõrastemajas viibimist lahkus Rooneyt meeskonna bussiga Vancouverist.

Natuke aega pärast piltide jõudmist meediasse nähti mehe abikaasat kodunt lahkumas ilma abielusõrmuseta. The Suni andmetel olevat Coleen, kellel mehega neli ühist last, nõudnud, et jalgpallur oma lepingu lõpetaks ja kohe Inglismaale naaseks.