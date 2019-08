Henry Lääne | Saatuse keerdkäigud – Neuville sai tunda Tänaku valu 

Sõita on veel neli etappi ja laual on 120 punkti. Ettearvamatud sündmused on ralli DNAsse kodeeritud, mistõttu ärme rutta veel sündmustest ette. Eriti, kuna järgmisena võisteldakse Türgis, kus Toyota oli Tänaku sõnul mullu kiirusega kõige rohkem hädas. Tõsi, sõitja ja kaardilugeja Martin Järveoja suutsid tasa ja targu esimesena finišisse tulla, kuid kõrgeim koht võeti eeskätt teiste ebaõnne või vigade tõttu. Võidu väärtust see siiski ei vähenda.