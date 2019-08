Tänak kinnitas, et Saksamaa ralli võit tema tulevikku ei mõjuta 

WRC sarja liidri tulevik on lahtine. 31aastane Eesti rallisõitja on kinnitanud, et tema esindajad peavad lisaks Toyotale läbirääkimisi ka M-Spordi ja Hyundaiga, vahendab Autosport.com.

Meeskonna kolmikvõitu peab Tänak oluliseks: “Sellised tulemused on tähtsad. Mitte kaua tagasi sai Sardiinia ralli dramaatilise lõpu ning sellised asjad tekitavad tiimis alati pingeid. Kuid Soomes juba oli kaks meie sõitjat poodiumil ning nüüd siin Saksamaal kolm. Sellised tulemused annavad igale meeskonna liikmele indu juurde. Olen kindel, et nad mõistavad, et raske töö tasub ära ning loodetavasti hoiab see motivatsiooni kõrgel, et edasi minna.”