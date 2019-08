Sõudjate treener: kõik, mis metsa minna sai, sinna läkski 

"Kõik, mis metsa minna sai, sinna läkski," sõnas koondise peatreener Matti Killing neljapaadi eelsõidu kohta sõudeliidu kodulehele . "Jäime itaallaste lainesse, rool läks risti ja sõit oli 450 meetri peal sisuliselt tehtud. Paar päeva tagasi liikusime trennis sujuvalt, aga nüüd jäi tunne, et stardist distantsile üleminekut ei toimunudki."

Täna on neljapaadil vaba päev, kuid homme ootab ees ülitähtis vahesõit. Poolfinaali pääsemiseks on vaja nelikust Austria, Norra, Hiina ja Leedu edestada vähemalt kaht rivaali. Koht poolfinaalis on omakorda hädavajalik, sest MMi kaheksa paremat lunastavad pääsme Tokyo olümpiamängudele.