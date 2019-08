TUBLI! Eesti veemotosportlane võitis Euroopa meistritiitli ja lahkub tipus 

Kaks nädalat tagasi Soomes Kotkas sama paadiklassi MMil hõbemedali võitnud Arandi ülekaal oli nii võimas, et ta ei pidanud neljandasse sõitu üldse minemagi.

"Kuna sellel aastal oleme rohkem rõhku pannud F-4 klassile siis GT-30 on jäänud suhteliselt tagaplaanile. See võistlus osutus minu viimaseks GT-klassi paadiga ja nüüd saame täielikult tähelepanu suunata F-4 klassile. Oleme meeskonnaga väga õnnelikud, et saame GT-30 klassist tipus lahkuda!" sõnas Arand pressiteate vahendusel.