MURRANG! Iraan lõpetab 40 aastat kehtinud keelu ja lubab naistel jalgpalli vaadata 

Maailma jalgpalli katusorganisatsioon FIFA on Iraani jalgpalliliitu juba mõnda aega survestanud, et nood tühistaks 1979. aastal islamirevolutsiooni järel tekitatud keelu ja lubaks ka naisi vutti nautima. Väidetavalt on jää hakanud sulama ning õrnem sugupool peaks olema lubatud oktoobris Teheranis toimuvale MM-valikmängule Iraani ja Kambodža vahel.