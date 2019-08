Selgusid Kontaveidi ja Kanepi USA lahtiste esimese mängu ajad 

Esimesena tuleb väljakule Kanepi, kelle kohtumine Saksamaa esindaja Tatjana Mariaga (WTA 79.) on üheksanda väljaku teine. Kuivõrd enne seda, kell 18 algab meeste üksikmängu 1. ringi matš, võib Kanepit ja Mariat oodata mängima kella 20 paiku.

Turniiril 21. asetusega Kontaveit kohtub avaringis hispaanlanna Sara Sorribes Tormoga (WTA 82.). See matš on planeeritud kuuenda väljaku kolmandana. Kell 18 algab naiste üksikmäng, millele järgneb meeste üksikmäng, seega võib Kontaveiti oodata platsile kella 21.30–22 paiku. Täpseid algusaegu on muidugi võimatu ennustada.