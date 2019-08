Kauni Šarapova maa alla klohminud Williamsi imetabased seeriad said jätku 

Williams on nüüd kange konkurendi alistanud 19 järjestikuses lahingus. Viimati võitis Šarapova jänkit tervelt 15 aastat tagasi. "Tunnen, et Maria mängustiil sobib mulle. Olen alati öelnud, et mingil põhjusel maanduvad tema pallid just sinna, kust mulle meeldib lüüa," ütles võitjanaine pärast kohtumist.