Toyota rallimeeskond leidis ohtralt tuska valmistanud probleemile lõpliku lahenduse? 

Tänavusel Korsika MM-rallil langes Ott Tänak võidukonkurentsist esimese info kohaselt rehvi purunemise tõttu. Eestlane märkis, et tegelikult tegi auto jalavarju katki kahjustada saanud velg. Sama juhtus ka Monte Carlos.

Sealjuures tasub märkida, et näiteks Korsikal võttis Toyota kasutusele tugevamad veljed, ent lisaks Tänakule tabas sama probleem ka Kris Meeke'i ja Jari-Matti Latvalat.

Eelmisel nädalavahetusel sõidetud Saksamaa rallil võttis Jaapani autotootja võistkond kolmikvõidu – Tänaku järel lõpetasid just Meeke ja Latvala. Ükski Toyota ei pidanud purunenud velje ja rehviga rinda pistma.

Sellel võib olla aga lihtne selgitus. Nimelt kasutas Toyota Saksamaal taaskord uusi velgi, mille disain on eelmistega sarnane. "Tegime velje tugevamaks ja vähendasime rehvipurunemise ohtu, kui see peaks kahjustada saama," teatas tiim.

Üks velje ja rehvipurunemiste vallas probleemivaba ralli ei tähenda muidugi, et probleem on lõplikult seljatatud, kuid loodetavasti nii siiski on. Autoralli MM-hooaeg jätkub 12. – 15. septembrini Türgis. Sõita jääb veel neli etappi, pikemalt kihutatakse asfaldil veel vaid Kataloonias.