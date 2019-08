Tommi Mäkinen teab, kus oleks Tänakul lihtne edasi sõita 

Tänak liitus Toyotaga 2018. aastal ning on tõusnud MM-tiitli suurimaks soosikuks. Näiteks tänavu on Saaremaalt pärit sõitja võitnud kümnest rallist tervelt pooled. Mõistagi on ta ka MM-sarja üldliider, edestades Thierry Neuville'i ja Sebastien Ogier'd vastavalt 33 ja 40 punktiga.

Väljaandega Autosport vestelnud Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen märkis, et ta pole pahane, kui Tänak teiste võistkondadega läbirääkimisi peab ja neid ka avalikult tunnistab.

"Ma ei hooli sellest põrmugi. Kui Ott soovib midagi muud teha, on see tema otsus ja mina saan sellest aru. Kui ta tahab Toyotas jätkata, saame seda talle pakkuda ja see oleks ideaalne."

Mäkineni sõnul mõistab ta Tänaku olukorda, kuna oli ise omal ajal sääraste valikute ees. 1996-1999 neli järjestikust tiitlit võitnud soomlane sõitis võimsa seeria ajal Mitsubishiga, kuid talle tehti pidevalt pakkumisi tiimist lahkumiseks.

"Otsus, kus sa näiteks järgmised kaks aastat sõidad, on väga oluline. Sõitjakarjäär on niivõrd eriline aeg, mis ei kesta igavesti," lausus Mäkinen. "Kui mõtlen roolikeeraja perspektiivist, oleks lihtne jätkata seal, kus Ott juba on..."